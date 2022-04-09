بيان من «السلامة الغذائية» حول شوكولاتة كيندر

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن أسواق إمارة أبوظبي خالية تماماً من منتجات شوكولاتة "كيندر" المشتبه في ارتباطها بحالات تسمم غذائي في عدد من الدول الأوروبية بسبب بكتيريا السالمونيلا، موضحة أنه فور استلامها إخطاراً من النظام الأوروبي للإنذار السريع بالسحب الاحترازي لبعض دفعات أحد منتجات "كيندر" المشتبه بها، قام مفتشو الهيئة بإجراء عمليات التحقق الميدانية لأسواق الإمارة، للتأكد من وجود الدفعات التي تم تحديدها في الإخطار من عدمه، كما تم التنسيق مع الموردين والمنشآت الغذائية والتواصل مع الوكيل المحلي لشركة فريرو في الدولة المنتجة لهذا النوع من الشوكولاتة والذي أكد أن المنتجات المتواجدة حالياً في إمارة أبوظبي من الدفعات الآمنة وليست من ضمن المنتجات المخطر عنها. كما عملت الهيئة على مراجعة شحنات منتجات "كيندر" الداخلة عبر منافذ إمارة أبوظبي حيث تم التأكد من أنها ليست من المنتجات المشتبه بها، علماً بأن الشركة المنتجة لهذا النوع من الشوكولاتة قامت بسحب المنتجات في الدول الاوروبية احترازيا وأنه لم يتم التأكيد بأن المنتج غير مطابق حتى اللحظة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي تعليقاً على الأنباء التي ترددت بشأن بعض منتجات شوكولاتة "كيندر" المشتبه في ارتباطها بحالات تسمم غذائي في عدد من الدول الأوروبية إنه في حال تم رصد المنتجات المشتبه بها وفق الدفعات التي تم تحديدها سيتم سحبها وإزالتها من رفوف العرض فوراً واتخاذ الإجراء المناسب حسب ما سيتم تأكيده بشأن سلامة المنتج من عدمه.

وطمأنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جمهور المستهلكين في إمارة أبوظبي بأنها تتخذ كافة الوسائل والإجراءات اللازمة لمنع وصول أية منتجات غير سليمة وغير صحية إلى أسواق الإمارة، وتستند الهيئة في أعمالها إلى لوائح فنية وأنظمة وتشريعات، ترتكز جميعها على أسس وضوابط علمية ذات مرجعيات دولية، حيث يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار بناء على آخر المستجدات، مشددة على أهمية أن يثق جمهور المستهلكون بجودة المواد الغذائية التي تباع في الأسواق المحلية، سواء كانت من إنتاجنا المحلي أو كانت واردة من الخارج حيث تخضع كافة المنتجات الغذائية المتداولة لرقابة صارمة عبر سلسلة التوريد كما تخضع المنتجات الغذائية المستوردة لضوابط صارمة في المنافذ المختلفة حيث لا يتم السماح بدخول أي منتج إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب عمليات التفتيش وأخذ عينات من المواد الغذائية في مراكز البيع للتأكد من أن المادة الغذائية صالحة للاستهلاك.

وأشارت الهيئة إلى أنها تشترك في عدة أنظمة وطنية وإقليمية ودولية للتنبيه والإنذار السريع وتبادل المعلومات حول أي حادث غذائي أو أي معلومة تخص سلامة وصحة أي مادة أو منتج غذائي أو زراعي، وتبادر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لكل حالة بما يضمن صحة وسلامة المواد والمنتجات الغذائية والزراعية المتداولة في أسواق الإمارة.

وتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية والتفاعل الإيجابي مع المتعاملين وجمهور المستهلكين حيث تخصص العديد من قنوات التواصل لاستقبال استفسارات وملاحظات وأسئلة الجمهور حول أية قضية أو موضوع أو خبر بشأن صحة وسلامة وجودة المنتجات الغذائية والزراعية، وتحرص على الرد عليها بعد التحقق والتحليل والدراسة.

ودعت الهيئة الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أي معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية، والتواصل معها في حال وجود أي معلومات أو شكاوى تتعلق بالسلامة الغذائية من خلال حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555، حيث تتولى فرق التفتيش التابعة للهيئة متابعة أي إخطار يصلها من المستهلكين، كما يتم إعلام المستهلك بطبيعة الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن البلاغ الذي تقدم به.

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