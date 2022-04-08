إغلاق الحارة اليمين في نفق أبو شغارة بالشارقة لأعمال الصيانة

المصدر: مصباح أمين-الشارقة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة عن إغلاق للحارة اليمين في نفق أبو شغارة بشارع الشيخ خليفة بن زايد، بالمنطقة الصناعية الرابعة بالاتجاه من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى تقاطع الجوازات، وذلك لأعمال صيانة ورفع كفاءة النفق بداية من صباح اليوم الجمعة من الساعة 12 صباحاً وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022 الساعة 5 صباحاً، استكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في الشارقة.

وأوضحت، أنه يرجى من الجميع استخدام الطرق البديلة، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية كما تعتذر الهيئة عن أي ازعاج ناتج عن الأعمال.

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