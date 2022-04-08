6 إجراءات تفتيشية للتأكد من صلاحية وجودة اللحوم خلال رمضان

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملة توعوية موسعة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأفضل الممارسات الغذائية الصحيحة والتداول الآمن للغذاء والحد من عمليات الهدر بالإضافة إلى التوعية من مخاطر التسمم الغذائي.

وتشمل الحملة التوعوية، العاملين في مجال الصناعات الغذائية، ومتداولي الغذاء وجمهور المستهلكين، لتقديم الإرشاد والتوجيه الصحي لهم في كافة مراحل سلسلة تداول الأغذية بدءً من استلام، وتخزين، وإعداد، وتجهيز، وطبخ، وانتهاءً بمراحل تقديم وحفظ الأغذية، بالإضافة إلى التوعية بشأن المخاطر المحتملة جراء السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع المواد الغذائية والأطعمة داخل المنشأة.

وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بدر الشحي: «إن الحملات التفتيشية هي ممارسة دائمة تنفذها الهيئة التزاماً بدورها الرقابي ومسؤوليتها نحو تعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي»، موضحاً أن هذه الحملات يجري تكثيفها طوال شهر رمضان المبارك لضمان التحقق من تطبيق كافة اشتراطات السلامة الغذائية في المطاعم والمطابخ الشعبية والمطابخ المركزية والمخابز ومنشآت تصنيع وبيع الحلويات ومنشآت البيع بالتجزئة والعربات المتنقلة ومحلات الحلوى الشعبية وغير من المنشآت الغذائية.

وأضاف أن «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تولي أهمية بالغة لمنشآت بيع اللحوم نظراً للإقبال المتزايد عليها خلال الشهر الفضيل، حيث يتم التفتيش عليها وفق برنامج مبني على درجة الخطورة، وذلك للتأكد من مطابقتها والتزامها بالقوانين والاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالف منها، مشيراً إلى أن المفتشين ينفذون 6 إجراءات تفتيشية على أماكن بيع اللحوم، تشمل»التأكد من صحة وسلامة اللحوم المعروضة في المحلات، الكشف على اللحوم الموجودة في مخازن حفظ اللحوم، الوقوف على كفاءة برادات حفظ اللحوم، التأكد من التزام العاملين بتطبيق الممارسة الصحية السليمة، التأكد من صلاحية الأدوات والمعدات ومطابقتها للاشتراطات، إلى جانب الوقوف على سيارات نقل اللحوم ومدى التزامها بتطبيق اشتراطات النقل الصحيحة للحوم«.

ولفت الشحي إلى أن فرق التفتيش لا تكتفي فقط بضبط الممارسات الخاطئة خلال مراحل إعداد وتقديم الأغذية بل تركز على تقديم النصح الإرشاد لكافة العاملين في المنشآت الغذائية وتوعيتهم بأفضل الممارسات اللازمة لضمان سلامة الأغذية، كالتعامل مع المواد الغذائية بطرق صحيحه من حيث الحفظ والتخزين، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على النظافة الشخصية وتوفير مواد التطهير والتعقيم اللازمة في المنشأة، والاهتمام بغسل الأيدي في المرافق المخصصة لذلك، إضافة إلى الالتزام بارتداء ملابس الوقاية كأغطية الرأس والكمامات والقفازات، والاهتمام بإغلاق فتحات الأبواب والنوافذ خاصة في مناطق التخزين، لترسيخ مسؤولية متداولي الغذاء في الالتزام بممارسات واشتراطات السلامة الغذائية.

وأوضح أن الهيئة تحرص على استخدام كافة الوسائل للتوعية بمتطلبات السلامة الغذائية، سواء من خلال المفتشين أثناء زياراتهم للمتاجر، أو عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية حيث تخصص الهيئة قناة للسلامة الغذائية والتوعية باشتراطاتها على تطبيق»تيليغرام"، بالإضافة إلى نشرات التوعية والبرامج الموجهة للمستهلكين وبخاصة رباب المنازل.

وحث مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع جمهور المستهلكين على التواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية مثل عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حيث يقوم مفتشو الهيئة بالتعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراء اللازم، لضمان وصول غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

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