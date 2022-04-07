عقابية الشارقة تنظم مبادرة "زراعة الاسنان" لنزلائها

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة وبالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية ‏والمركز الطبي لزراعة الاسنان بدبي‏ "مبادرة زراعة الأسنان"، لنزلاء المؤسسة، بمشاركة نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء وممرضين من ذوي الكفاءة العالية ‏والمتميزة داخل الدولة ‏وخارجها، وبحضور العقيد منى سرور الشويهي نائب مدير إدارة المؤسسة العقابيــة والإصلاحيــة بالشارقة، والمقدم سالم الكتبي مدير فرع سجن الرجال، وعدد من ضباط وصف الضباط والافراد بالمؤسسة.

شارك في المبادرة التي استمرت (11) ساعة متواصلة،‏‏(‏‎32‎‏) من كبار الأطباء العالميين والمحليين المتطوعين برئاسة ‏الدكتور سهيل حسيني رئيس المركز الطبي لزراعة الاسنان ‏بدبي، حيث ‏استفاد منها ‏(12) نزيلاً من نزلاء المؤسسة.‏

وقالت نائب مدير إدارة المؤسسة العقابيــة والإصلاحيــة بالشارقة العقيد منى سرور: "جاءت مبادرة زراعة الأسنان بنسختها العشرون، بعد توقف دام لعامين بسبب الجائحة، إيماناً من القيادة العامــة لشرطــة الشارقة على توفير الرعايــة الصحيــة الملائمــة للنزلاء بالمؤسسة، والحصول على كافــة ‏حقوقهـم التي تنسجم والقوانين والأعراف والمواثيق الدوليــة المتعلقــة بحقوق الإنسان".

وأكدت العقيد سرور حرص شرطة الشارقة على توثيق علاقات التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة، الذين كان لهم الأثر الملحوظ في دعم الجهود في إنجاح الحملات والبرامج المجتمعية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات وتعزيز جودة الحياة للنزلاء بما يتواءم مع النظم والقوانين الإنسانيــة بدولــة الإمارات.

من جهته قال الدكتور سهيل حسيني: "إن الطب مهنة إنسانية وتوجب علينا كأطباء أن نساهم في تقديم حق من الحقوق الإنسانية لهذه الفئة في مجتمعنا، انطلاقاً من مفهوم التلاحم والتكافل الاجتماعي".

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