بطاقة الهوية بدلاً عن ملصق الإقامة على جوازات سفر المقيمين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تعميماً للهيئة العامة للطيران المدني، بأنه تم إيقاف العمل بقسيمة الإقامة للأجانب بالدولة، على أن يعتد ببطاقة الهوية الصادرة للأجنبي في إثبات إقامته بالدولة، وذلك اعتباراً من 11 أبريل الجاري.

وأفادت الهيئة بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (2/31و) لسنة 2022م الجلسـة رقم (2) المتضمن إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب بالدولة، على أن يعتد ببطاقة الهوية الصادرة للأجنبي في إثبات إقامته بالدولة، وذلك تنفيذاً لتوجهات الحكومة الرامية إلى تطوير الخدمات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وصولاً لتحقيق سعادة المتعاملين.

ولفتت إلى أنه سيتم إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب في الدولة، والاعتداد ببطاقة الهوية الصادرة للأجنبي في إثبات إقامته بالدولة اعتباراً من 11 أبريل الجاري، داعية لتعميم الإجراءات الجديدة على شـركات الطيران بحيث تستطيع التأكد من فاعلية الإقامة عن طريق مركز الاستعلام المبكر من خلال (رقم الجواز - وبطاقة الهوية الإماراتية والتي تحتوي على بيانات الإقامة).

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