2.5 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لدعم «تراحم» الخيرية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة «تراحم» الخيرية عن تلقيها دعماً مالياً بمبلغ 2.5 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، منها مليون درهم لدعم «مبادرة علاج المرضى»، التي تهدف إلى تقديم الدعم العلاجي والرعاية الطبية للمرضى المقيمين في الدولة غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج.

كما يتضمن هذا المبلغ مليوناً و500 ألف درهم لدعم برنامج «الناس للناس»، الذي يبث على إذاعة «دبي إف إم» يومياً، خلال شهر رمضان المبارك، كبرنامج اجتماعي إنساني، يسلط الضوء على الحالات الإنسانية، ومد يد العون لكل محتاج.

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