«مؤسسة محمد بن راشد الخيرية» تتبرّع بـ 20 مليون درهم لـ «المليار وجبة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تبرّعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بمبلغ 20 مليون درهم لمبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة، لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء والأقل حظاً في 50 دولة حول العالم.

وكانت المؤسسة أول المتبرعين مع فتح المبادرة باب المساهمات والتبرعات المالية للأفراد والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية ورواد العمل الخيري والإنساني من داخل الإمارات وخارجها، تزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك.

ويعزز تبرّع المؤسسة الالتزام الإنساني والأخلاقي لمبادرة «المليار وجبة» بتوفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين، ومن يعانون تحدي سوء التغذية حول العالم، خصوصاً من الفئات الضعيفة، كالأطفال واللاجئين والنازحين من ضحايا الأزمات والكوارث الطبيعية.

وأكد مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إبراهيم بوملحة، أن «مبادرة (المليار وجبة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في شهر الصوم والعطاء والإحسان، إنما تجسد القيم الإنسانية التي تتمسك بها دولة الإمارات بقيادتها ومؤسساتها ومجتمعها المعطاء والمتسامح والمتكافل في المبادرات الخيرية والإنسانية كافة التي تنطلق منها، حاملة شعار مدّ يد العون والمساندة لكل محتاج دون استثناء أو تمييز لعرق أو دين أو منطقة جغرافية».

وقال بوملحة إن العطاء الذي بدأه الآباء المؤسسون ويتواصل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الكرام، مستمر ومستدام ويصل أثره أبعد وأشمل كل عام.

واعتبر أن مبادرة «المليار وجبة»، التي تشكل استكمالاً لحملة 100 مليون وجبة التي انطلقت في شهر رمضان الماضي، ونجحت في مضاعفة هدفها وتوزيع 220 مليون وجبة في 47 دولة، بمشاركة من طواقم وكوادر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، تجسيد لرؤية استدامة العمل الإنساني في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ودليل عملي على رسوخ نهج التضامن من دولة الإمارات مع الإنسان في كل مكان وكلما دعت الحاجة، خصوصاً للفئات الأشد ضعفاً.

وتشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أيضاً في تنفيذ عمليات مبادرة «المليار وجبة» في العديد من الدول التي تنشط فيها المؤسسة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المحلية والجهات الرسمية والأهلية، فيما تنظم المبادرة وتشرف عليها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

«المليار وجبة»

تستقبل مبادرة «المليار وجبة» التبرعات عبر قنوات معتمدة، هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة «المليار وجبة» على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم.

أما في حال الرغبة في التبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات» وعبر مركز اتصال مبادرة «مليار وجبة» 8009999.

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