محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بشهر رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجلس الشندغة بدبي مساء اليوم الأحد جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبّل سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، التهاني بهذه المناسبة المباركة من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والقيادات المحلية الذين تمنوا لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دوام الصحة والعافية، ولدولة الإمارات وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم سابغ نعمته على دولتنا الحبيبية وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء.

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