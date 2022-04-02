محمد بن راشد يطلق مبادرة الـ «مليار وجبة»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي : "على بركة الله نطلق اليوم حملة المليار وجبة.. الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في خمسين دولة حول العالم.. رمضان شهر الصيام الذي نستشعر فيه معاناة 800 مليون إنسان يبيتون جائعين كل يوم".



وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد،: في تغريدة على موقع "تويتر"، السبت،: "هناك أزمة إنسانية حقيقية بسبب الجوع والأمن الغذائي.. وحملة المليار وجبة شعارها: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع.. لدينا مليار رسالة إنسانية نبيلة من الإمارات للعالم".

محمد بن راشد : على بركة الله نطلق اليوم حملة المليار وجبة.. الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في خمسين دولة حول العالم.. رمضان شهر الصيام الذي نستشعر فيه معاناة 800 مليون إنسان يبيتون جائعين كل يوم..#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ziDM79SQna — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 2, 2022

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