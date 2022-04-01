محمد بن زايد يشكر محمد بن راشد على تنظيم اكسبو: دورة استثنائية بقيادة وفكر قائد يجيد التعامل مع التحديات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الدورة الاستثنائية من اكسبو التي نظمتها الإمارات بقيادة وفكر قائد يجيد التعامل مع التحديات.

وقال سموه في تغريدة اليوم على حساب سموه على "تويتر": "الحمد لله أنجزنا ما عاهدنا عليه العالم.. نظمنا دورة استثنائية بقيادة وفكر قائد يجيد التعامل مع التحديات.. شكراً أخي #محمد_بن_راشد، وشكراً لكل فرق العمل في #إكسبو2020 .. وعميق الأمنيات بالتوفيق لـ #اليابان الصديقة في تنظيم معرض #إكسبو2025".

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