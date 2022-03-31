مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، وذلك في مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات في «إكسبو 2020 دبي».

ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأكينوومي أديسينا، معرباً عن تقديره للجهود التي يقوم بها البنك الإفريقي للتنمية في مجال تشجيع الاقتصاد، وتنمية المجتمعات الإفريقية، من خلال تقديم الدعم للحكومات، والدور المحوري للبنك ضمن المبادرات الرامية لتشجيع تمويل البنية التحتية والتكامل الإقليمي على مستوى القارة.

وبحث سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تعزيز أطر التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك، ضمن عدد من القطاعات الحيوية التي ينشط بها البنك، لاسيما تمويل مشروعات البنية التحتية للموانئ في إفريقيا، ومجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، التي أحرزت دولة الإمارات فيها إنجازات نوعية وفق أرقى المعايير العالمية.

من جانبه، أشاد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالجهود التنموية الكبيرة التي تقودها حكومة دولة الإمارات ضمن مختلف المجالات، ما أسهم في تصدرها العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، بفضل رؤية قيادتها، والسياسة الحكيمة التي تنتهجها لضمان نمو اقتصادي متنوع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ضمن مختلف القطاعات. كما أثنى أديسينا على الوجود الفعّال والمؤثر للاستثمارات الإماراتية في العديد من الدول الإفريقية، وهو ما وصفه بأنه مصدر دعم إضافي لتعزيز جهود التنمية الحثيثة في القارة الأفريقية، مؤكداً وجود العديد من الفرص التي تحفل بها القارة، وتمثل بوابة نموذجية لتوسيع قاعدة التعاون بين الجانبين مستقبلاً. وأعرب عن سعادته بحضور جانب من فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي تجمع صناع القرار وخبراء عالميين ومختصين في شتى المجالات من أجل التعاون وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة، والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة، لما لذلك من آثار إيجابية على الأداء الحكومي، وتعزيز جهود التنمية حول العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة لشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلطان أحمد بن سليم، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.

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