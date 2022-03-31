محمد بن راشد يستقبل رئيس الوزراء الكويتي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي.

ورحّب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، برئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً أهمية العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الدولتين والشعبين الشقيقين، التي تشكل ركيزة أساسية لتقدم وازدهار العمل الخليجي المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزيز اللحمة الخليجية، والعمل على توحيد الصفوف في مواجهة ما يحيق بالمنطقة من تحديات، ومضافرة المساعي من أجل إيجاد أطر تعاون جديدة، تدفع بمسيرة العمل المشترك قدماً بما يخدم مصالح شعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ويمهد لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة المستدامة، القائمة على استيعاب كامل للمتغيرات المحيطة، واستعداد للمستقبل بخطط واستراتيجيات تضمن لشعوب المنطقة تحقيق مزيد من أسباب الرخاء والتقدم والرقي.

وأعرب سموه عن تقديره للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة، بقيادة الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر المبارك الصباح، وبمتابعة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وما تشهده من إنجازات في شتى المجالات، منوهاً سموه باستراتيجية التطوير الحكيمة التي تتبعها الكويت الشقيقة في مسيرتها التنموية نحو مستقبل حافل بفرص النماء والتطور، مؤكداً سموه حرص الإمارات على توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي، والاهتمام باكتشاف مكامن القوة التي يمكن الاعتماد عليها في رفع معدلات التبادل التجاري والسياحي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، عن تقديره لما تشهد العلاقات بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة من تطور ملحوظ، يعكسه التنسيق المتبادل بين الجانبين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصلحة الجانبين، منوهاً بدعم دولة الإمارات للعمل العربي والخليجي المشترك، وما شهدته العلاقات الثنائية من محطات بارزة بالتميز، أسهمت بصورة مباشرة في المضي قدماً، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون، بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين.

ونوّه رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، خلال اللقاء، بدور دولة الإمارات الريادي في قيادة التعافي الاقتصادي العالمي، ونجاحها في إقامة نسخة استثنائية من معرض «إكسبو» العالمي على مدى تاريخه، وللمرة الأولى على مستوى المنطقة، وقدرتها على استضافة العالم أجمع للتشاور، وتبادر الأفكار والرؤى حول أفضل السبل لرسم ملامح المستقبل، مشيراً سموه إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تأسيسها القمة العالمية للحكومات، والتي وصفها سموه بالمنصة العالمية التي تستشرف مستقبل الإنسان، وتناقش تطوير العمل الحكومي، من خلال مشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين خبراء عالميين.

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