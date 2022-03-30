محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الأميركي

المصدر: الرباط - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وبحث سموه والوزير الأميريكي خلال اللقاء..علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية.. وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها والحد من تدهور الموقف على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي وسفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف مانع العتيبة.

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