مبادرة " الخير في عيال زايد" تتوج "شكراً لعطائك" بالمركز الأول

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فاز فريق "شكراً لعطائك" التطوعي بالمركز الأول عن فئة الفرق التطوعية لمبادرة "الخير في عيال زايد" في مسابقة نتطوع لأجل الإمارات لعام 2021، ضمن جائزة الشارقة للعمل التطوعي التي تم إطلاقها في يوم التطوع العالمي وذلك تقديراً لجهود الفريق المبذولة في العمل التطوعي، حيث قامت المدير التنفيذي للجائزة فاطمة البلوشي، بتسليم درع الفوز والشهادة التقديرية إلى رئيس مجلس إدارة فريق شكرا لعطائك التطوعي، سيف الرحمن أمير.

وتوجه سيف الرحمن أمير بالشكر والتقدير والامتنان إلى جائزة الشارقة للعمل التطوعي على مبادرتها بتكريم المتميزين وتحفيز المبدعين على العمل المخلص الذي يعزز الترابط في المجتمع ويعزز ثقافة العمل التطوعي بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأضاف: "ننطلق من مبدأ القيم والمبادئ المتوارثة والدافعة لنشر ثقافة العمل التطوعي، ونفذنا مبادرات نوعية تستهدف نشر العمل التطوعي، وإثراء المجتمع بالأهداف المؤثرة والإيجابية التي كان لها أبلغ الأثر في غرس ثقافة التطوع وخدمة الوطن في نفوس أفراد المجتمع، بما يتماشى مع التوجهات الرامية لتحفيز العمل التطوعي وتحقيق المنجزات الوطنية".

وأكد أن أعضاء فريق شكراً لعطائك يحرصون على جميع المبادرات والبرامج التي تؤدي لتحقيق الأهداف المجتمعية بالتعاون مع الشركاء، كما يتم العمل على تنفيذ المبادرات الخاصة بأفراد الفريق وعلى مستوى المجتمع أيضاً، وذلك انطلاقاً من الأفكار الملهمة التي تشجع على نهج الابتكار والتطور واستدامة القيم المجتمعية، التي تؤدي إلى أفضل المخرجات في جميع المجالات، بروح الفريق الواحد إيماناً منهم بالجهود المبذولة في خدمة الوطن.

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