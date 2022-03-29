ارتفاع تدريجي في «الحرارة» اعتباراً من الخميس

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يسود غداً طقس رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يصبح خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأفاد بأن طقس الخميس سيشهد تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على المناطق الداخلية والساحلية، ليصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأضاف المركز أن طقس الجمعة المقبل سيكون رطباً صباحاً مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية على المناطق الشرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر في العمق، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وبدأ فصل الربيع رسمياً يوم 21 مارس الجاري، بتعامد الشمس على خط الاستواء واتجاهها ظاهرياً شمالاً نحو مدار السرطان، حيث شهدت الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، وتتأثر الدولة بمنخفضات جوية سطحية وعلوية متجهة من الغرب إلى الشرق.

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