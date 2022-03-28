"الأرصاد": طقس معتدل ورياح نشطة وبحر شديد الاضطراب

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس، اليوم، معتدل الحرارة وصحو بوجه عام وغائم جزئي ومغبر أحياناً على بعض المناطق نهاراً، لافتاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/س تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن الطقس غداً سيكون رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما يستمر الطقس معتدل الحرارة وصحو بوجه عام وغائم جزئي ومغبر أحياناً على بعض المناطق نهاراً، مشيراً إلى أن الرياح ستبقى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد بأن طقس الأربعاء المقبل سيظل رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يصبح خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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