شرطة الشارقة تطفئ أنوارها في «ساعة الأرض»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في احتفالات الحدث السنوي العالمي «ساعة الأرض»، التي تنظمها مختلف دول العالم في 26 مارس من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً من كل عام، من خلال إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية لمدة ساعة في كل مباني القيادة. وأكد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أهمية المشاركة في ساعة الأرض، وتأثيرها على التغير المناخي، وإسهامها في إحداث تغيير بجعل مدينة الشارقة ومدن العالم متكيفة مع التغيرات المناخية، من خلال استعادة التوازن البيئي، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء.

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