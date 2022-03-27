محمد بن راشد يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، مسرور بارزاني، حيث تناول اللقاء دفع سبل التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيق، لاسيما إقليم كردستان العراق، ضمن مختلف المسارات التنموية، وبما يخدم جهود التنمية والبناء في البلدين.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مؤكداً عمق الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بالعراق الشقيق، وتبادل سموّه والضيف وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق عن سعادته بلقاء صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بالعلاقات التي تجمع جمهورية العراق وإقليم كردستان بدولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون ضمن شتى القطاعات الرئيسة.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news