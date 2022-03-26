بالتفاصيل الكاملة.. لائحة تنظيم استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، وبالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في الإمارة.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة. وتهدف اللائحة التنظيمية إلى إرساء أعلى معايير الأمن والسلامة في قطاع تأجير واستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية وتتضمن اشتراطات مزاولة هذه الأنشطة والتزامات مستخدمي الدراجات والمتطلبات الفنية لاستخدامها، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.

وأكد مركز النقل المتكامل أن اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية للأفراد والشركات، تأتي ضمن الجهود التي يبذلها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، لتنويع وسائل النقل وإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المتوفرة لأفراد المجتمع وتدعم التوجهات نحو استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، مضيفاً أن الدراجات الهوائية والكهربائية هي وسيلة تنقل خفيفة وترفيهية للمسافات القصيرة كإحدى خدمات رحلات «الميل الأول والأخير» تربط بين مواقف حافلات النقل العام والمراكز التجارية والتسويقية والخدمية والسكنية، وتعزز التكامل في منظومة النقل وتمكن أفراد المجتمع من الوصول إلى وجهتهم النهائية بطريقة سريعة واقتصادية.

والجدير بالذكر أن اللائحة الجديدة تنظم نشاط تأجير واستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية وأي وسائل ترفيهية تسير على الطريق أو على مسار الدراجة الهوائية والكهربائية بقوة دفع راكبها أو بالطاقة الكهربائية.

التزامات مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية-

يقتصر ركوب الدراجة الهوائية والكهربائية أو السكوتر وفق اللائحة التنظيمية على راكب واحد فقط، فيما يجب استخدام الطرق المحددة والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة ولبس الخوذة الواقية، والالتزام بتعليمات السلامة التي يتم توفيرها من قبل الجهة المشغلة، وقيادة الدراجات الهوائية والكهربائية في المسارات المخصصة لها متى وجدت، وفي حال عدم وجودها يجب استخدام تلك الدراجات في الطرق الفرعية فقط التي لا تزيد السرعة فيها على (20) كيلو متراً في الساعة وفي الجانب الأيمن من الطريق، أو الطرق والأرصفة المصرح باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية عليها.

كما يجب استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية بطريقة آمنة في جميع الأوقات مع توخي الحذر وتجنب القيام بأي أفعال قد تسبب خطورة على حياة وسلامة مستخدميها والآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل اشتراطات استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية، ارتداء خوذة واقية أثناء الاستخدام وارتداء سترة أو ملابس عاكسة للضوء ليلاً، وإيقاف الدراجات الهوائية والكهربائية في الأماكن المخصصة لها (إن وجدت) وعدم تركها بصورة تعيق حركة المركبات أو المشاة، وعدم تثبيتها على أعمدة الشواخص المرورية وأعمدة الإنارة.

كما ينبغي إعطاء أولوية المرور عند التقاطعات للمشاة وخفض سرعة الدراجات الهوائية والكهربائية لدى رؤيتهم، وترك مسافة أمان كافية بين المستخدم والدراجات الهوائية والكهربائية الأخرى التي أمامه وبينه وبين المركبات أو المشاة.

كما يحظر على مستخدم الدراجة الهوائية والكهربائية أثناء استخدامها الإمساك بأي مركبة أو مقطورة متحركة أو الدخول في الحيز الهوائي لها عند سيرها، ويُحظر أيضاً استخدامها عكس اتجاه المسار المخصص لها.

اشتراطات مزاولة نشاط تأجير الدراجات الهوائية والكهربائية-

يسمح مركز النقل المتكامل للشركات العاملة في مجال تأجير الدراجات الكهربائية باستئناف مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية واشتراطاتها، فيما يُحظر على أي جهة مزاولة أنشطة الدراجات الهوائية والكهربائية إلا بموجب الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل، وبالإضافة إلى ذلك يتوجب على الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط الالتزام بعدم تشغيل دراجات هوائية وكهربائية غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، والتأكد وبصورة دائمة من صيانة الدراجات الهوائية والكهربائية حسب الاشتراطات الصادرة من دائرة البلديات والنقل أو مركز النقل المتكامل، وتوفير رقم تواصل للمستخدمين في حال الإبلاغ عن أي ظرف طارئ خلال مدة الاستئجار. كما يشترط أن يتم تأجير الدراجات الكهربائية للأفراد لمن هم من سنة 18 سنة وما فوق.

هذا إضافة إلى توفير منشور يتضمن شروط وتعليمات السلامة لقيادة الدراجات الهوائية والكهربائية من خلال التطبيق الخاص بالمنشأة وإلصاقه بالدراجة، والتأكد من عدم إيقاف الدراجات الهوائية والكهربائية على ممرات المشاة أو الطريق أو مداخل ومخارج المنازل أو البنايات، فضلاً عن تزويد الدراجات الكهربائية بنظام مراقبة أو تتبع (GPS) إلكتروني مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة، والتأكد من توافق أنظمة النقل الذكية مع المعايير والمواصفات المعتمدة من الدائرة، بالإضافة إلى الالتزام باشتراطات أخرى تشمل الحفاظ على سرية وخصوصية وأمن معلومات المستخدم التي تتمتع بالحماية القانونية وفق التشريعات النافذة. وكذلك توفير تأمين لتغطية الحوادث المرورية للدراجات.

المواصفات والمتطلبات الفنية اللازمة-

تضمنت بنود اللائحة التنظيمية أن يتم تزويد الدراجات الهوائية والكهربائية عند استخدامها بمصباح أبيض رئيسي أمامي، ومصباح أحمر قابل للإضاءة ليلاً في الخلف، أو عاكس للضوء باللون الأحمر، فضلاً عن جهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود، وتوفير مكابح على الإطار الخلفي على الأقل.

على صعيد آخر، تضمنت اللائحة التنظيمية فرض غرامات مالية على المخالفين من المنشآت والجهات المشغلة لخدمات تأجير الدراجات الهوائية والكهربائية ومستخدميها، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة أفراد المجتمع وتجنباً للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وأكد مركز النقل المتكامل أنه سيطبق المخالفات المقررة في اللائحة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

في هذه الأثناء، يعكف المركز على إعداد واستصدار أدلة إرشادية بالإجراءات والمتطلبات والاشتراطات التنظيمية اللازمة لمزاولة هذا النشاط والمواصفات الفنية والمتطلبات بغرض الاستخدام على الصعيدين الشخصي والتجاري وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة.

كما أوضح المركز أنه سيبدأ بإصدار التصاريح التجارية للشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط، والقيام بحملات توعوية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة وذلك قبل تطبيق المخالفات والغرامات المتضمنة في اللائحة التنظيمية.

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