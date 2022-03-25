شرطة أبوظبي تفتتح مركز "فحص المركبات الخفيفة" في الباهية

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي العقيد محمد البريك العامري بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع المهندس بدر سعيد اللمكي، مركز خدمات الفحص الفني للمركبات الخفيفة في مركز ديرفيلدز أبوظبي في منطقة الباهية.

ويقدم المركز خدمات فحص المركبات من العاشرة صباحاً وحتى 6 مساء، من السبت إلى الخميس.

وقال مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات في شرطة أبوظبي إن المركز يقدم خدمات فحص المركبات الخفيفة باستخدام أفضل التقنيات بالشراكة مع شركة أدنوك .. مؤكداً حرص القيادة على تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة لهم وكسب ثقتهم وإسعادهم .

وذكر أن المركز يعد من المراكز المهمة في تقديم خدمات الفحص بمناطق الإمارة ويقدم خدمات متميزة للمتعاملين ضمن التوجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة واستراتيجية حكومة أبوظبي الرشيدة في مراعاة متطلبات المجتمع، بتوفير خدمات مبتكرة والوصول إلى جميع الفئات في أقرب مقر إليهم.

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