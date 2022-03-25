توظيف.. اتفاق حكومي لتوظيف الكوادر المواطنة لدى «إثمار»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

وقعت هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، اتفاق تعاون وشراكة مع شركة إثمار القابضة، وذلك لدعم الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، من خلال برنامج «تمكين»، الذي يهدف إلى تمكين الخريجين الجدد من المواطنين الباحثين عن عمل لدى إثمار القابضة وشركاتها، إيماناً بمهارات الكوادر الوطنية المميزة.

ويعمل برنامج «تمكين» على تدريب المواطنين وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، ليكونوا جزءاً فعالاً من منظومة القطاع الخاص، من خلال إنشاء منظومة شراكات استراتيجية مع جهات مختلفة في القطاعات كافة، لإيجاد فرص تدريبية ووظيفية ملائمة لإمكانات ومؤهلات منتسبي برنامج الدعم.

وتعقد الهيئة العديد من الشراكات الفعالة مع مؤسسات ومراكز معتمدة للتدريب والتأهيل المهني والإرشاد الأسري والاجتماعي، تقدم من خلالها باقة متنوعة من برامج تدريبية وتأهيلية وحياتية، لرفع المهارات والكفاءات لأفراد الأسرة كافة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news