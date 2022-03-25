انخفاض ملحوظ في «الحرارة» حتى بداية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل، نتيجة التعرّض لأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقعاً أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق.

وأوضح أن الطقس غداً سيصبح مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، مع حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة خصوصاً على السواحل، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأحد المقبل على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة خصوصاً غرباً، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وذكر أن طقس الأحد سيظل مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة، ليصبح رطباً ليلاً حتى صباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خصوصاً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة، وتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر.

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