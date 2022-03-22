«معالجة الديون» تعتمد 63 مليون درهم لسداد مديونية 120 حالة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 63 مليوناً و117 ألف درهم، لسداد مديونية 120 حالة من الحالات المعروضة عليها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرّة والعيش الكريم للمواطنين.

وأكّد رئيس الديوان الأميري رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، راشد أحمد بن الشيخ، أن «اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (22) مبلغ 63 مليوناً و117 ألف درهم، لسداد مديونية 120 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين».

وأوضح أن «إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الـ22، بلغ 901 مليون و499 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 1827 مستفيداً».

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