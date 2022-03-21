محمد بن زايد يصل إلى شرم الشيخ

المصدر: شرم الشيخ - وام

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى مدينة شرم الشيخ في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار شرم الشيخ.

ويرافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

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