محمد بن راشد: كل ابن يتحدث عن السلام والسكينة في وجه أمه.. لكن أمي كانت كلها سلاماً وسكينة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو وعلق سموه عليه قائلاً "لطيفة في اللغة : المرأة الناعمة .. الرقيقة .. الرفيقة .. النادرة.. لطيفة في الحياة : هي أمي .. أجمل .. وأنعم .. وأرق.. وأرفق إنسانة في حياتي.. كل ابن يتحدث عن السلام والسكينة في وجه أمه.. لكن أمي كانت كلها سلاماً وسكينة.. ما زلت أشعر بفقدها حتى بعد 40 عاماً.

محمد بن راشد: لطيفة في اللغة : المرأة الناعمة .. الرقيقة .. الرفيقة .. النادرة ..



لطيفة في الحياة : هي أمي .. أجمل .. وأنعم .. وأرق.. وأرفق إنسانة في حياتي ..



كل ابن يتحدث عن السلام والسكينة في وجه أمه.. لكن أمي كانت كلها سلاماً وسكينة ..

ما زلت أشعر بفقدها حتى بعد ٤٠ عاماً pic.twitter.com/2eNTuxwEvB — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 21, 2022

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