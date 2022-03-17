تحديث متطلبات دخول فئة غير المطعمين إلى الفعاليات والأماكن السياحية والثقافية في أبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي عن تحديث متطلبات دخول فئة غير المطعمين إلى الفعاليات والأماكن السياحية والثقافية في الإمارة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022.

حيث أصبح بإمكان الأشخاص غير المطعمين دخول هذه الأماكن شرط إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR لم يمضِ على استلامها أكثر من 48 ساعة. ويأتي هذا القرار في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة تماشياً مع دخول مرحلة التعافي من جائحة كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news