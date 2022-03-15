انقاذ اماراتيين ومصري تدهورت دراجتهم النارية في صحراء المدام ‎‎

المصدر: الشارقة - الامارات اليوم

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة و الإسعاف الوطني اليوم الإثنين مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لشخصين إماراتيين والآخر من الجنسية المصرية، إثر حادث تدهور دراجة نارية في صحراء منطقة المدام التابعة لإمارة الشارقة.

وذكر المركز انه تم تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة الشارقة يفيد بوجود حادث تدهور دراجة في صحراء منطقة المدام التابعة لإمارة الشارقة مما أدى إلى تعرض شخصين لإصابات متفرقة في الجسم، واستدعت حالة مصاب إخلائه جواً إلى المستشفى لخطورتها، ونقل المصاب الآخر بواسطة الإسعاف الوطني.

تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ،

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المصابين إلى مستشفى الذيد التابع لإمارة الشارقة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان و مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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