قائد عام شرطة الشارقة يستقبل أطفال مدارس الإمارات الوطنية

المصدر: الشارقة - الامارات اليوم

استقبل قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي اليوم بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة وفداً من أطفال مدارس الإمارات الوطنية وذلك في إطار تعزيز أطر

التعاون بين شرطة الشارقة وطلبة المدارس خصوصاً النشء كونهم أجيال المستقبل.

وجاءت الزيارة تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يصادف 15 مارس من كل عام.

وأكد اللواء الشامسي أن هذه الزيارة تُعبر عن مدى حرص شرطة الشارقة على تعزيز التلاحم والمشاركة المجتمعية مع مختلف القطاعات والمؤسسات والتي تصب في تعزيز

جودة الحياة لكافة فئات المجتمع.

وقال قائد عام شرطة الشارقة إن يوم الطفل الإماراتي يوم استثنائي تحتفي به دولة الإمارات بأطفالها ما يؤكد حرصها على الاهتمام بالطفل كونه الحاضر والمستقبل الأمر الذي يعكس رؤيتها في رعاية الطفل وتنمية قدراته ومواهبه.

وعلى هامش الزيارة اطلع الأطفال خلال جولة تعرفية على عدد من الأقسام في القيادة العامة لشرطة الشارقة كما اطلعوا على مختلف أنواع الدوريات والدراجات النارية التي

تستخدمها في تنظيم الحركة المرورية واستمعوا إلى التعليمات والارشادات المرورية التي لها الأثر في الاسهام في غرس ثقافتهم المرورية في المستقبل.

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