سيف بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ 100 من منتسبي "الداخلية"

المصدر: دبي -وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، العرس الجماعي لـ 100 عريس من منتسبي ومنتسبات الوزارة وذلك تحت إشراف وتنظيم صندوق التكافل الاجتماعي بالوزارة "فزعة" لدعم الشباب المقبلين على الزواج والتيسير عليهم لبدء حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

وقدم سموه في الحفل - الذي أقيم في مقر إكسبو 2020 دبي - التهنئة للعرسان الجدد متمنيا لهم دوام السعادة والاستقرار.

واستفاد العرسان الجدد من هذه المبادرة بتقديم "العينية" التي يحرص "فزعة" على تقديمها بهدف تشجيع هذا الموروث الشعبي والمساهمة في مساعدة الشباب الإماراتي وتأكيدا على روح التكافل المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي منطلقة من عاداته وقيمه الأصيلة.

وأشار العقيد أحمد بو هارون مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية "فزعة" إلى أن مبادرة العينية التي نحرص على تقديمها تأتي ضمن أهداف الصندوق وتجسد مفاهيم الترابط والتلاحم المجتمعي وتسهم في التسهيل والتيسير على المقبلين على الزواج وتمكنهم من تحمل أعباء الحياة والمسؤولية المجتمعية.

وأوضح بوهارون أن "العينية" تتضمن دفع مبلغ 10 آلاف درهم نقدا وتقديم هدايا مثل 50 ألف ميل مجاني من طيران الاتحاد والموافقة المسبقة على القرض الحسن بقيمة 100 ألف درهم تقسط على 4 سنوات بدون فائدة إلى جانب قسائم غذائية مجانية شهرية من متاجر "فزعة" لمدة عام و إعفاء من الرسوم الإدارية في حالة الرغبة بالاستفادة من خدمة الإيجار المنتهي بالتملك وإقامة فندقية مجانية لمدة 3 أيام ودعوة للعشاء لعدد شخصين وتقديم قسائم للعلاج ضمن خدمة "فزعة هيلث" ودورات واستشارات أسرية واستشارات هندسية وتصميم منزل العمر للزوجين مجانا.

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