بالتفاصيل «أبوظبي إكسبريس».. 64 حافلة «خاصة» لنقل الركاب بين مدن العاصمة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، منح القطاع الخاص فرصة لتقديم وتشغيل خدمة النقل السريع بالحافلات تحت اسم "أبوظبي إكسبرس"،

وذلك انطلاقاً من دوره في تنظيم عمليات النقل العام بالإمارة، وفي إطار سعيه المتواصل لتطوير خدمات النقل العام وتنويع خيارات التنقل بالحافلات العامة بما يسهل حركة تنقل أفراد المجتمع ويمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم المقصودة بمنتهى الراحة وبأقل وقت ممكن.

وأوضح المركز أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من خدمة "أبوظبي إكسبريس" اعتباراً من الاثنين المقبل، من قبل كلاً من شركة الغزال للمواصلات، وأجرة الإمارات، حيث قامت تلك الشركات المشغلة بشراء 64 حافلة لتقديم الخدمة الجديدة. ويأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مركز النقل المتكامل والقطاع الخاص لتطوير خدمات النقل العام والارتقاء بجودة الخدمات المتوفرة في هذا القطاع، حيث يسهم ذلك في تقوية هذه الشراكة من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات العاملة في مجال النقل العام، وتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير شبكة النقل بالحافلات ضمن الجهود المبذولة لإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة تسهل حركة تنقل السكان والزوار والسائحين، وتدعم بيئة الأعمال المحلية، وترتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

ووفقاً للمركز تتميز خدمات "أبوظبي إكسبرس" بأنها خدمات مباشرة من دون توقف مما يجعل مساراتها أسرع الطرق للتنقل حيث تمكن مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وراحة وأمان.

وتتوزع هذه الخدمات على عدة مناطق بأبوظبي، وتأتي ضمن مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى منطقة مصفح الصناعية ومدينة محمد بن زايد، فيما تشمل المرحلة الثانية مدينة خليفة وبني ياسومنطقة الشهامة ومدينة الفلاح ومناطق أخرى حسب الحاجة، وربط هذه المدن مباشرة بمدينة أبوظبي من خلال (4) خدمات تشغيلية مباشرة وسريعة، إضافة إلى (5) خدمات تشغيلية جديدة في مناطق مختلفة بمدينة العين وهي منطقة الهير، الفقع، سويحان، الشويب، ناهل، أبوسمرة، الوقن والقوع. ويبلغ عدد الرحلات على المسارات السريعة الجديدة 680 رحلة في الأسبوع.

وتشمل خدمات "أبوظبي إكسبرس"، الخدمة رقم (E-01) التي تنطلق من مدينة إيكاد في منطقة مصفح إلى مدينة أبوظبي – محطة الحافلات الرئيسة، والخدمة رقم (E-02) التي تعمل من محطة مصفح إلى مدينة أبوظبي – محطة الحافلات الرئيسة، والخدمة رقم (E-03) التي تعمل من محطة حافلات الشعبية في مصفح إلى مدينة أبوظبي – محطة الحافلات الرئيسة، والخدمة رقم(E-04) التي تنطلق من سفير مول في مدينة خليفة إلى مدينة أبوظبي – محطة الحافلات الرئيسة.

وتبدأ خدمة "أبوظبي إكسبرس" يوم الاثنين المقبل

خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 5:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 صباحاً في عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. وتعمل في كلا الاتجاهين بتواتر زمني كل 10 دقائق خلال ساعات الذروة، وبتواتر زمني لا يتجاوز 25 دقيقة خارج ساعات الذروة.

وتسهم خدمة "أبوظبي إكسبرس" في القضاء على ظاهرة النقل العشوائي وتهريب الركاب والنقل غير المنظم، وتدعم مساعي المركز لتوفير خدمات نقل مستدامة تتناسب مع مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مختلف قطاعاتها وخدماتها.

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