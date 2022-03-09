"فرصة أمل" بشرطة أبوظبي تتلقى 469 طلباً للعلاج عام 2021م

المصدر: ابوظبي - الامارات اليوم

تلقت مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي 469 طلب علاج من مرضى إدمان المواد المخدرة خلال العام 2021 بطريقة تضمن لهم السرية التامة وذلك استجابة لخدمة "فرصة أمل".

وأوضح مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي العميد طاهر غريب الظاهري ان "فرصة أمل " توفر تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية توضح حجم التفاعل الكبير مع الخدمة حيث بلغ

عدد الاستفسارات 156 استفسارًا من الجمهور خلال العام 2021 حول مزاياها وأهميتها وزار الموقع التوعوي الإلكتروني للخدمة 71289 شخصًا .

وأشار إلى أن شرطة ابوظبي تتعامل مع الطلبات والمتقدمين ضمن خدمة فرصة امل بسرية تامة وتشمل تقديم برامج توعوية من خلال التنسيق الفعال مع مؤسسات وأفراد المجتمع وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار الآفة، موضحاً انه يمكن الدخول

عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي للإطلاع على أهدافها وكيفية التقدم لطلب العلاج www.adpolice.gov.ae أو‏ https://forsa.adpolice.gov.ae/ar

وأكد نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين المقدم محمد سليم العامري أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل لمد يد العون للمتعاطين المبادرين للعلاج، والتوعية بأضرار المواد المخدرة والآثار المترتبة

على إدمانها في كافة وسائل الإعلام إلى جانب التعريف بأهدافها وأهميتها .

وأشار إلى أن التوعية تشمل بث الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي ، بالتركيز على تعزيز مبدأ الرفض الذاتي للمواد المخدرة بالتنسيق مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لتوفير الترجمة بلغة الإشارة في الخدمة لتغطية كافة شرائح المجتمع.

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