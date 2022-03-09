المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أسعار

لاحظ متسوقون يرتادون مركزاً تجارياً معروفاً، عدم تطابق الأسعار المكتوبة على بعض السلع مع المبالغ التي تظهر عند الدفع، وطالبوا بتصحيحها لضمان ثقة المستهلك.

«سكوتر»

استغرب سائقون انتشار استخدام الدراجة الكهربائية (السكوتر) في الشوارع الرئيسة، وبين المركبات، ما يشكل خطراً على جميع مستخدمي الطرق.

استدارة

طالب سائقون يستخدمون شارع واسط في الشارقة، والمؤدي إلى عجمان، بعمل فتحات استدارة لمساعدتهم على الوصول إلى مساكنهم وأماكن عملهم بسرعة، دون الحاجة إلى السير مسافات طويلة للاستدارة.

تاكسي

يجد طلبة بمدارس خاصة في الشارقة بمنطقة العزرة، ويقطنون في عجمان، صعوبة في إيجاد سيارات تاكسي تعيدهم إلى منازلهم، ما يضطرهم إلى المشي سيراً على الأقدام حتى شارع النعيمية، للحصول على سيارة أجرة.

مدارس

تمنى ذوو طلبة بمدارس خاصة في منطقة مويلح بالشارقة، لو تم قصر حركة المرور في الفترة الصباحية عليهم فقط، للحد من الازدحامات الخانقة، إذ يقوم بعض السائقين باستخدام طريق المدارس للذهاب إلى المناطق الصناعية، متسببين في إرباك حركة المرور، وتأخير الطلبة عن الوصول.

روائح

طالب سكان بنايات بأم القيوين، دائرة البلدية، بإلزام ملاك العقارات تركيب أجهزة إغلاق ذاتي لأبواب غرف مكتب النفايات الموجود في الممرات بالقرب من الشقق، للحد من انتشار الروائح الكريهة الصادرة عن غرف النفايات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news