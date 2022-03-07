ارتفاع تدريجي في «الحرارة».. ورياح مثيرة للغبار حتى الخميس

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاعاً في درجات الحرارة غداً، ويسود طقس مغبر وغائم جزئياً أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يظل خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس بعد غدٍ، سيبقى غائماً جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الخميس، غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن خلال شهر مارس تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع خصوصاً خلال النصف الثاني منه، موضحاً أن فصل الربيع يبدأ جغرافياً في 21 من مارس بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً شمالاً نحو مدار السرطان.

وذكر أن الدولة تتأثر خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية سطحية وعلوية متجهة من الغرب إلى الشرق، وفي بعض الحالات تتعمق المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا على المنطقة، ما يؤدي إلى تكوّن سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، خصوصاً على المناطق المكشوفة.

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