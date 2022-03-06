محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء كرواتيا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء جمهورية كرواتيا الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يحضر خلالها احتفال بلاده بيومها الوطني الذي يقام في "إكسبو 2020 دبي".

ونقل رئيس وزراء كرواتيا في بداية اللقاء تحيات .. زوران ميلانوفيتش رئيس كرواتيا ، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات و شعبها مزيداً من التقدم والازدهار .. فيما حمل سموه رئيس وزراء كرواتيا.. تحياته إلى الرئيس الكرواتي وتمنياته لبلده وشعبه دوام الأمان والاستقرار.

وبحث الجانبان ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ مختلف أوجه التعاون بين البلدين وفرص تنميته وتنويع آفاقه خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.

وتبادل سموه و رئيس الوزراء الكرواتي وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة وتطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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