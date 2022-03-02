لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون تنظيم دور العبادة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، عن بُعد، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة، وتقرير توصيات موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي الذي ناقشه المجلس أخيراً. ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة الذي يتكون من 35 مادة إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

• القانون الذي يتكون من 35 مادة يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش.

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