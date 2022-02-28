شملت 219 موقعاً.. 21 إنذار ومخالفة لـ"مواقع إنشائية" حصيلة حملة تفتيشية في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

نظّم قطاع تخطيط المدن التابع لإدارة البيئة والصحة والسلامة ببلدية مدينة أبوظبي، حملة تفتيشية وتوعوية على المواقع الإنشائية في جميع مناطق

مدينة أبوظبي شاملة: (جزيرة أبوظبي، منطقة ربدان، مدينة خليفة، مدينة محمد بن زايد، مدينة شخبوط، مدينة الرياض، شاطيء الراحة، الشهامة،

ياس، السعديات، وغيرها من المناطق الواقعة ضمن اختصاصات بلدية مدينة أبوظبي.



ودعت الفرق المنفذة للحملة، المقاولين والاستشاريين العاملين في العاصمة، إلى أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والالتزام بمعايير البيئة

والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية، بهدف توفير البيئة الصحية والآمنة في جميع هذه المواقع سواء للعاملين فيها أو لسكان المناطق المحيطة

بهذه المواقع.

وأسفرت الحملة عن زيارة 219 موقعاً إنشائياً، وتوعية 298 موقعاً، وإنذار 18 موقعاً ومخالفة 3 مواقع إنشائية، لعدم إلتزامها بمعايير البيئة والصحة

والسلامة، كما استهدفت الحملة التأكد من مدى تطبيق الاستشاريين والمقاولين نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنيــة، و التحقق من التزامهم

بالقوانين والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

وتأتي هذه الحملة تعبيراً عن التزام بلدية مدينة أبوظبي بحماية العمال والمجتمع وصون صحتهم وسلامتهم، والسعي نحو توفير بيئة عمل صحيـة

وآمنة للعمال، والتأكد من تطبيق اشتراطات ومتطلبات بلديـة مدينة أبوظبي ومعايير البيئة والصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاء.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أنها حريصة على رفع مستوى الوعي والتثقيف في قطاع البناء والإنشاء، وتقوم لتحقيق

هذا الهدف بتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية التوعوية على مدار العام، ومساعدة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء على تطوير أنظمة

إدارة البيئة والصحة والسلامة الخاصة بها بما يتطابق مع معايير ومتطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في أبوظبي، واطلاعهم على الكتيب

الإرشادي الخاص بتطوير نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة للكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء والذي قامت بلدية مدينة أبوظبي بتطويره

بهدف تحسين أداء الكيانات التي تسعى للحصول على الاعتماد لأنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة الخاصة بها.

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