شرطة دبي تسجل 29.5 ألف مخالفة عبر «كلنا شرطة» العام الماضي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجّلت شرطة دبي 29 ألفاً و539 مخالفة مرورية عبر برنامج «كلنا شرطة»، خلال العام الماضي، وفق مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي، الذي أشار إلى أن 21 ألفاً و283 مخالفة سجلت بواسطة عسكريين تواصلوا مع البرنامج، إضافة إلى 8256 مخالفة سُجلت من خلال كاميرات المراقبة.

وكشف المزروعي عن تلقي 28 ألفاً و662 ملاحظة متعلقة بمخالفات مرورية من قبل الأفراد الذين أبلغوا شرطة دبي عبر برنامج «كلنا شرطة» عن تجاوزات رصدوها بأنفسهم، شملت سلوكيات متهورة من قبل سائقين طالت أصحاب الشكاوى والملاحظات، أو تعرض لها آخرون أمامهم.

وأوضح أن بإمكان أفراد المجتمع تقديم الشكاوى عن طريق الاتصال بـ«كلنا شرطة»، أو عبر التطبيق الذكي، وفق ضوابط واضحة ومحددة، تستبعد كلياً احتمال البلاغات الكيدية، منها تحميل صورة أو فيديو للمخالفة، ثم يتم التأكد من صحة الملاحظة عبر المختصين.

وأشار إلى أن هناك فئات، منها العسكريون بشكل عام، أو الذين يشغلون وظائف عامة معينة، بإمكانهم تسجيل المخالفات مباشرة، نظراً لما يتمتعون به من خبرة وصدقية، فيما أن أفراد المجتمع العاديين يمكنهم الإبلاغ عن المشكلة أو التجاوز، ثم يتولى الموظفون المختصون بالبرنامج الاتصال بالشخص المشكو بحقه، وإفادته بطبيعة الشكوى، وتحذيره من تسجيل مخالفة ضده إذا ارتكب المخالفة ذاتها مرة أخرى، وتكررت الملاحظات بشأنه.

وأشار المزروعي إلى أن البرنامج يعتمد بالدرجة الأولى على أفراد المجتمع، الذين يرتادون الطرق بصورة يومية، وربما يتعرّضون لتجاوزات تهدد سلامتهم أو أمن غيرهم من قبل سائقين متهورين، لافتاً إلى أهمية التواصل مباشرة مع برنامج «كلنا شرطة» عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي على الهواتف الذكية أو الرقم المجاني (901)، والإبلاغ عن الشخص المخالف.

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