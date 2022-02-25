تخفيف الإجراءات الاحترازية لدخول المباني الحكومية والتجارية والسياحية وإجراءات السفر في أبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي تخفيف الإجراءات الاحترازية للتعامل مع حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 والمخالطين لها، بالإضافة إلى إجراءات دخول الأماكن التجارية والوجهات السياحية والفعاليات، وإجراءات السفر والدخول إلى المباني الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأضاف المكتب في تغريدة لاحقة أن الإجراءات المحدّثة، التي يبدأ العمل بها اعتباراً من السبت 26 فبراير 2022، تأتي تماشياً مع المؤشرات الإيجابية التي تؤكد دخول مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 نتيجة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

تحديث وتخفيف الإجراءات الاحترازية.. والكمامة اختيارية في المناطق المفتوحة

تنويه عاجل: تحديث موعد بدء تفعيل بعض قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية للمخالطين

إلغاء إلزامية إبراز المرور الأخضر وفحص EDE لدخول أبوظبي من داخل الدولة





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