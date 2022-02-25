شرطان لتحويل الطلب السكني من "قرض مسكن جاهز" إلى "قرض بناء" في دبي

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت مؤسس محمد بن راشد للإسكان، شرطين لتحويل نوع الطلب السكني من "قرض مسكن جاهز" إلى "قرض بناء"، وهما شروط أولاً أن لا تتجاوز مساحة البناء عن 8,000 قدم مربعة كمساحة للفيلا والملاحق الخارجية، وثانياً أن لا تتجاوز نسبة الاستقطاعات الشهرية بالإضافة إلى استقطاع قرض المؤسسة عن (70%).

وأشارت المؤسسة على موقعها الإلكتروني، إلى أن المستفيدين من تحويل نوع الطلب المقيد على خدمة اسكانية من قرض مسكن جاهز الى قرض بناء، هم المواطنون في إمارة دبي من ذوي الدخل البالغ قدره ما بين 15 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، حتى يمكنهم التقدم للحصول على هذه الخدمة.

وحددت المؤسسة قنوات لتقديم الخدمة، هي مركز إسعاد المتعاملين (كبار المواطنين وأصحاب الهمم)، والموقع الالكتروني، والهاتف الذكي.

ولفتت إلى أن الوثائق المطلوبة (إلكترونية)، هي شهادة راتب حديثة، وصورة من خارطة الأرض (إن وجدت).

وذكرت المؤسسة أربع خطوات وإجراءات لإتمام الخدمة، وهي تعبئة النموذج من قبل المتعامل، والتدقيق على الطلب مع مراجعة البيانات والتأكد من مطابقة الشروط من قبل المؤسسة، ثم توصية اللجنة المختصة، سواءً برفض الطلب أو الموافقة عليه أو مزيد من الدراسة، ثم يعتمد مجلس إدارة المؤسسة قرار اللجنة، ومن ثم يتم إخطار المتعامل بالقرار وعليه تنفيذه.

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