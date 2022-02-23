رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون خادم الحرمين الشريفين بـ «يوم التأسيس»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم ووام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة يوم التأسيس للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر»: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة يوم التأسيس.. تاريخ عريق ومشرّف، وقادة عظام صنعوا نهضة بلادهم جيلاً بعد جيل. أدعو الله أن يديم على المملكة ازدهارها ورفعتها، ويحفظها بالأمن والأمان».واحتفت المملكة، أمس، بذكرى يوم تأسيسها الأولى في عام 1727، اعتزازاً بجذورها الراسخة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها. وأصدرت بهذه المناسبة هوية بصرية تحت شعار «يوم بدينا»، بعد صدور أمر ملكي، الشهر الماضي، بأن يكون الـ22 من فبراير يوماً لذكرى تأسيس الدولة.

وتشهد مدن المملكة في هذه المناسبة إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والشعبية، التي تعبر عن مدى التلاحم ما بين شعب وقيادة المملكة. كما تجسد الفعاليات أمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، التي تربط حاضرها المزدهر بماضيها الضارب في أعماق التاريخ المستمدّ من تاريخ الجزيرة العربية.

ويعد «يوم التأسيس» مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي، تستحضر فيه المملكة مسيرة ثلاثة قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية، إذ لم تكن دولة وليدة، بل تشكلت على مدى قرون، ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم، وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها، مع خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

ومرت الدولة السعودية بثلاث مراحل تأسيسية عبر التاريخ، حيث تأسست الدولة الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، على يد الإمام محمد بن سعود، ثم جاء تأسيس الدولة الثانية، على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، واستمرت حتى قام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، عام 1902، بتأسيس الدولة الثالثة، وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية. وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء الدولة، ووحدتها، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويأتي إحياء ذكرى الاحتفال الأول بـ«يوم التأسيس» بعد صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الشهر الماضي، بأن يكون الـ22 من فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة.

وأصدرت المملكة بهذه المناسبة هوية بصرية مميزة لـ«يوم التأسيس»، تحت شعار «يوم بدينا»، تظهر في منتصفه أيقونة رجل يحمل راية، في إشارة إلى بطولات وتضحيات رجالات المجتمع السعودي.

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