محمد بن زايد يزور فعاليات معرضي "يومكس وسيمتكس 2022 "

المصدر: أبوظبي - وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات اليوم..فعاليات النسخة الخامسة من معرضي الأنظمة غير المأهولة " يومكس " والمحاكاة والتدريب " سيمتكس 2022 " اللذين يستضيفهما مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك " خلال الفترة من 21 إلى 23 من شهر فبراير الحالي وتنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع وزارة الدفاع.

واطلع سموه خلال جولة في عدد من الأجنحة الوطنية والإقليمية والدولية المشاركة في المعرضين ..على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في مجال صناعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي..إضافة إلى الروبوتات والأنظمة متعددة الاستخدامات في القطاعات الدفاعية والمدنية.

والتقى سموه عددا من رؤساء الوفود المشاركة وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية مشاركاتهم في المعرضين والابتكارات التي يعرضونها خلالهما.

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وأعرب سموه عن شكره وتقديره للقائمين على المعرضين وجهودهم في تنظيمها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة الدولة متمنياً التوفيق لكل المشاركين والعارضين في تحقيق أهدافهم.

وأشاد سموه بمستوى المشاركات ونوعيتها والتي تواكب أحدث التطورات في مجال الأنظمة غير المأهولة .. مؤكداً أن دولة الإمارات تهدف من خلال استضافة مثل هذه المعارض والأحداث العالمية إلى تعزيز التعاون والشراكات لدعم القدرات الدفاعية ومواجهة التحديات المشتركة انطلاقا من دورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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