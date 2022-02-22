محمد بن راشد يرافقه حمدان ومكتوم بن محمد خلال افتتاح متحف المستقبل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، خلال افتتاح أجمل مبنى على وجه الأرض "متحف المستقبل".

محمد بن راشد، يرافقه حمدان و مكتوم بن محمد، خلال افتتاح #متحف_المستقبل، أجمل مبنى على وجه الأرض. @MOTF pic.twitter.com/iKVJhbMl7d — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 22, 2022

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