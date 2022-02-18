إنقاذ مسن أميركي غرق قاربه بالقرب من جزيرة داس

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل اليوم الجمعة امهمة بحث وإنقاذ لشخص من الجنسية الأميركية يبلغ من العمر 65 عام غرق قاربه بالقرب من جزيرة داس.

وذكر المركز انه تم تلقي البلاغ من خفر السواحل الأميركي يفيد بغرق قارب بالقرب من جزيرة داس وعلى متنه شخص يبلغ من العمر 65 عام، وقد أبلغ عن ذلك زوجته بعد أن تلقت اتصال من زوجها وهو متشبث بإحدى المنصات البحرية بعد غرق قاربه، و تم تحديد الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة في مركز العمليات من خلال مركز مراقبة المهمة (AEMCC) المرتبط بالمنظومة العالمية للبحث والإنقاذ الكوسباس سارسات والتي تعتمد على الأقمار الصناعية لالتقاط إشارات الاستغاثة بعد التقاط إشارة استغاثة بحرية من جهاز ال (EPIRB) للمستغيث .

وتم التدقيق على الموقع من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المفقود إلى مستشفى الرويس لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news