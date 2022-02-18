شرطة دبي تسجل الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات مصنفاً فكرياً

المصدر: دبي الإمارات اليوم

أكد مدير إدارة الإيرادات والصندوق في الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي، الرائد دكتور عبدالله ياسر أميري، نجاح خطة الإدارة بأتمتة خدمة تقسيط المخالفات المرورية للمتعاملين، عن طريق الخصم المباشر من الحساب البنكي للمتعامل، وذلك بعد أن تجاوزت الخدمة نتائجها بواقع أربعة أضعاف عدد المعاملات وتحصيل الإرادات، مقارنة بتقسيطها عن طريق الشيكات، منوهاً بتسجيل الخدمة الذكية كمصنف فكري لشرطة دبي في وزارة الاقتصاد.

وقال أميري إن الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية، التي اعتمدتها شرطة دبي لإسعاد أفراد المجتمع، وتسهيل إنهاء إجراءات تجديد مركباتهم، تأتي بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للحكومة بالتحول اللاورقي والتحول الرقمي، وأتمتة الخدمات الحكومية لجمهور المتعاملين، وذلك نظراً لأتمتة الخدمة بنسبة 100% والمُبرمجة وفق قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النّظام المالي لحكومة دبي.

وأكد أن الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية، تحقق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، والابتكار في القدرات المؤسسية.

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