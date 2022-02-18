مليون درهم ضماناً بنكياً لترخيص وكالة التوظيف والتعهيد

المصدر: إعداد: أشرف جمال

حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي دخل حيّز التفعيل رسمياً في الثاني من فبراير الجاري، ثلاثة شروط للحصول على ترخيص بممارسة أي عمل من أعمال وكالات التوظيف والتعهيد في الدولة، الأول ألّا يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء في المنشأة الاعتبارية، قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، أو الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.

ووفقاً لسلسلة من المنشورات الإرشادية بنصوص المرسوم بقانون، بثتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، على منصاتها الإلكترونية الرسمية، يتضمن الشرط الثاني، أن تقدم المؤسسة الفردية أو الشخص الاعتباري للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن 300 ألف درهم، في حالة الترخيص بوكالة التوسط، ولا يقل عن مليون درهم في حالة الترخيص بوكالة التوظيف المؤقت والتعهيد، أو في حالة الجمع بين النشاطين، وهذا الترخيص يُجدد تلقائياً، أو أن يقدم نظام للتأمين بديلاً للضمان، وللوزارة القيام بتخصيص كل أو بعض الضمان أو التأمين، لسداد أي مبالغ تكون مستحقة على الوكالة، لعدم قيامها بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، أو لعدم التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

وذكرت الوزارة أن الشرط الثالث يشمل تقديم تقرير ائتماني لطالب الترخيص، أو الشخص في المؤسسة الفردية والشركاء في الشخص الاعتباري، يكون صادراً من الجهة المختصة، بالإضافة إلى أية شروط أخرى يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، مؤكدة أن الترخيص الصادر من الوزارة، يُجدد لوكالات التوظيف سنوياً، بشرط التأكد من استمرار توافر كل الشروط المطلوبة للترخيص.

وبحسب الوزارة فإن نشاط وكالات التوظيف يشمل «‎التوسط»، ويكون بتقريب وجهات النظر بين طرفي العمل ومن يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد، والاستخدام بهدف قيام علاقة عمل، ودون أن تصبح الوكالة طرفاً فيها، كما يشمل «التوظيف المؤقت والتعهيد» عبر استخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث.

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