« الوطني» يناقش «تطوير نظام الضمان الاجتماعي» الثلاثاء

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي»، كما يوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ويوجه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالين إلى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، الأول حول «رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين»، والثاني حول «تحميل بعض منافذ البيع رسوم إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية».

كما توجه العضوات شذى سعيد النقبي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، ثلاثة أسئلة إلى وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، حول "إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين"، و"إجازة المرافق"، و"الاعتداد بالتدريب الميداني كخبرة عملية للباحثين عن عمل".

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية الخاص بهذا الموضوع وفق المحاور التالية: التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، والممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي.

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