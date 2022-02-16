رأس الخيمة ترفع الطاقة الاستيعابية بالمناسبات والتجمعات للقصوى

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة رفع حجم المناسبات والتجمعات والطاقة الاستيعابية في المرافق العامة إلى الطاقة القصوى بشكل تدريجي لكافة الأنشطة والفعاليات في إمارة رأس الخيمة في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق إضافةً إلى الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل وذلك توافقا مع قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المتخذة في الدولة كما أقر الفريق رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية المتمثلة بحفلات الأعراس والعزاء.

واعتمد الفريق تقليل مسافة التباعد الآمنة إلى متر واحد في المساجد ودور العبادة مع استمرار مراقبة الوضع الوبائي العام ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة وفقاً للمؤشرات المرصودة.

وأكد رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي بإمارة رأس الخيمة، قائد عام الشرطة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي على أهمية تضافر جهود فرق العمل الميدانية لجميع الجهات المختصة في الإمارة والحفاظ على النتائج الملموسة والإيجابية فيما يتعلق بالانخفاض الملاحظ في إصابات كوفيد 19 وزيادة حالات التعافي والتأكيد على سلامة أفراد المجتمع مما يسهم في تحفيز الجهود ودعم مرحلة التعافي إلى النهاية، وتوفير الطمأنينة لمختلف شرائح وقطاعات المجتمع في الإمارة.

وأشاد بالجهود الحثيثة للقائمين على الفريق ومدى إخلاصهم وتفانيهم من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، وبناء على الوضع العام للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في الإمارة، وتعليمات الجهات المختصة وبتجاوب أفراد المجتمع مع التعليمات والإجراءات الوقائية كما أكد على ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن مهيباً بجميع أفراد المجتمع بمواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بلبس الكمامة وأخذ التطعيمات والجرعات الداعمة لعودة الحياة الطبيعية وفق أعلى معايير

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