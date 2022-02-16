الشارقة ترفع قيود «الطاقة الاستيعابية» في مراكز التسوق تدريجياً

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، أمس، تنفيذ الرفع التدريجي لقيود الطاقة الاستيعابية للأنشطة والفعاليات التي تقام في الإمارة، في مختلف المرافق، الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق، إضافةً إلى رفع الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل، إلى أقصاها، تماشياً مع قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المتخذة في الدولة.

كما أقر الفريق رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية، المتمثلة في حفلات الأعراس والعزاء.

واعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، تقليل مسافة التباعد الآمنة من مترين، إلى متر واحد في المساجد ودور العبادة، مع استمرار مراقبة الوضع الوبائي، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة، للحفاظ على السلامة المجتمعية، وفقاً للمؤشرات المرصودة.

وأكد الفريق ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، مهيباً بجميع أفراد المجتمع مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتمثلة بلبس الكمامة، وأخذ التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وجرعات اللقاح الداعمة، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها وفق أعلى معايير السلامة.

وأشاد الفريق بالتزام أفراد المجتمع التعليمات والإجراءات الوقائية، مؤكداً أنه في الوقت الذي ستتم فيه مباشرة تنفيذ رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة والفعاليات في الإمارة، ستواصل الجهات المختصة ضبط كل من يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

• تقليل مسافة التباعد الآمنة إلى متر واحد في المساجد ودور العبادة.

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