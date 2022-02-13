دبي تبدأ تجارب مركبات «كروز» ذاتية القيادة نهاية العام الجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، بدء التجارب وتجهيز الخرائط الرقمية لمركبات شركة كروز ذاتية القيادة، في نهاية العام الجاري، تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً عام 2023، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة التي تشغل مركبات الشركة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الشراكة الموقع بين الهيئة وشركة كروز، لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني.

وتفصيلاً، استعرض الطاير مع وفد شركة كروز الأميركية، برئاسة نائب رئيس الشركة للتطوير في الولايات المتحدة، أنتوني جريجوري، آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاق الموقع بين الجانبين لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في تقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، إلى جانب خطة توريد المركبات، والجوانب التشغيلية، والتطورات المتعلقة بتشغيل المركبة ذاتية القيادة في ولاية سان فرانسيسكو، وإنتاج سيارة «أوريجن» ذاتية القيادة، حيث ستكون دبي المنصة العالمية لتشغيل هذه المركبة.

وقال الطاير إن هذه المبادرة تسهم في تعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتعد خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وأضاف أن دبي ستكون المنصة العالمية لانطلاق نموذج أوريجن من شركة كروز، وهي مركبة مخصصة للتنقل المشترك دون سائق، وسيكون عام 2023 موعد تشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة بعدد محدود، مع خطط لزيادة هذه المركبات تدريجياً لتصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030، مؤكداً أن تشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة، يسهم في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية بما يتوافق مع الاستراتيجية التخصصية للميل الأول والأخير، التي اعتمدتها الهيئة العام الماضي، الخاصة بالجزء الأول أو الأخير من الرحلة المؤدية من أو إلى أقرب وسيلة نقل جماعي، وتنقسم إلى قسمين، جماعية وفردية.

• دبي الأولى عالمياً خارج أميركا في تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة.

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