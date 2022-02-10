شرطة «الوسطى» تقدم خدمة فحص رخصة قيادة الدراجات النارية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

دشنت إدارة شرطة المنطقة الوسطى خدمة التدريب والفحص للحصول على رخصة قيادة الدراجات النارية في مقرها، وذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي معهد الشارقة للسياقة، لتضاف إلى مجموعة خدماتها المنتشرة في كل مناطق ومدن الإمارة، تحقيقاً لأهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة، المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأكد مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، العقيد أحمد الزعابي، أن جهود شرطة الشارقة مستمرة في تحسين وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين ضمن استراتيجيتها ونهجها الريادي، والسعي الدائم لتقديم المزيد من الإنجازات المتقدمة في مجال خدمات إسعاد المتعاملين.

وأشار إلى أنه تم توفير مدربي قيادة الدراجات النارية على مستوى عالٍ من المهنية لتأهيل المتدربين، وتخريج سائقين ملمين بأنظمة السلامة المرورية، والمهارات المطلوبة لقيادة آمنة، موضحاً أن المركز يستقبل المتعاملين خلال ساعات العمل الرسمية طيلة أيام الأسبوع ما عدا يومي السبت والأحد.

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